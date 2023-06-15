عاجل
الشرطة تقتحم شقة للأعمال المنافية وتحرر بائعات الهوى من المجرمين.. شاهد احتراق فيلا في المنصورة والحماية المدنية تكافح النيران تامر أمين يصف سيدة الفستان الأزرق بالمحترمة.. المصور حيوان في غابة (فيديو)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

جريمة فساد تُهدد رئيس إسطنبول التركية بالسجن 7 سنوات

رئيس إسطنبول التركية
رئيس إسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو

مثّل رئيس بلدية إسطنبول التركية، “أكرم إمام أوغلو”، أمام القضاء، بتُهمة الضلوع في جريمة فساد تتعلق بمناقصة يعود تاريخها إلى عام 2015، إذ يُواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات والحظر السياسي في حال ثبوت إدانته بالجريمة، التي تعود إلى فترة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو، الواقعة بإسطنبول في الفترة من 2014 إلى 2019.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس، أدانته المحكمة، العام الماضي، بتُهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من عامين وسبعة أشهر، كما فرضت عليه حظرًا سياسيًا قد يُؤدي إلى إقالته من منصبه.

txt

تركيا تُجدد عزمها لتنظيم مُفاوضات روسية أوكرانية

txt

تركيا تُواجه ضغوطًا غربية لفرض عقوبات ضد روسيا

حيث اتهم بمنح المناقصة لشركة "يشار" التي لم تستوف الشروط المطلوبة، مما تسبب في خسائر مالية لبلدية بيليك دوزو، في حين نفى مكتبه التُهمة وقال إن القضية "رفعت على الرغم من تبرئة محكمة المراجعين إمام أوغلو من التُهمة".

وذكرت وسائل الإعلام أن إمام أوغلو لم يحضر جلسة الخميس، كما يخضع ستة من زملائه السابقين في بلدية بيليك دوزو للمحاكمة.

الاعتداء على سائح روسي في إسطنبول:

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة شرطة مدينة إسطنبول، اعتقال اثنين من الذين اعتدوا على سائح روسي في المدينة، وأحيلا إلى القضاء، وتجري عمليات البحث عن الباقين.

وذكرت قناة Habertürk التلفزيونية في وقت سابق، أن سائحًا روسيًا قُتل في وسط إسطنبول بعد عراك مع مبتزين، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وقالت القناة: "نتيجة للتحقيق في الحادث، اتضح أن  شجارا وقع بين المُشتبه بهم والسائح الروسي، وتصاعد الأمر إلى قتال، وتم القبض على المُشتبه بهم الذين نفذوا الهِجوم واحتجازهم في وقت قصير".

وأوضحت القناة، أن قضايا المُعتقلين أحيلت إلى الجهات القضائية بموجب مادة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، كما أشارت إلى أن "الجهود جارية حاليًا لإلقاء القبض على مُشتبه بهم آخرين".

وقالت وسائل الإعلام التركية، يوم الاثنين، إن أربعة أشخاص أقدموا على إنهاء حياة سائح روسي في إسطنبول، بعد أن قاموا بطعنه بسكين عدة مرات.

وفقد السائح الروسي “الروسي فياتشيسلاف فاسيليفيتش نسيبورشوك”، حياته في منطقة “بي أوغلو” في إسطنبول، بعد أن قام أربعة أشخاص بطعنه عدة مرات بسكين.

وقام الأشخاص الأربعة بطعنه في قلبه بسكين، ومن ثم فروا من المكان، وقام الأشخاص الذين شهدوا الحادثة بإبلاغ الشرطة وفرق الإسعاف على الفور.

مواد متعلقة

تركيا.. ضبط مليار دولار مزيفة قبل إرسالها لدول أفريقية

تركيا.. ضبط 41 ألف قطعة أثرية تاريخية ونقدية متنوعة

تركيا.. تعيين المتحدث باسم أردوغان رئيسًا للمخابرات

تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تُعلن رسميًا فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

وزير ألماني يدعو لتغيير مسار بلاده السياسي تجاه تركيا بعد فوز أردوغان

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تصف انتخابات تركيا بـ "غير نزيهة"
الجريدة الورقية