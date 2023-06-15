جريمة فساد تُهدد رئيس إسطنبول التركية بالسجن 7 سنوات

مثّل رئيس بلدية إسطنبول التركية، “أكرم إمام أوغلو”، أمام القضاء، بتُهمة الضلوع في جريمة فساد تتعلق بمناقصة يعود تاريخها إلى عام 2015، إذ يُواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات والحظر السياسي في حال ثبوت إدانته بالجريمة، التي تعود إلى فترة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو، الواقعة بإسطنبول في الفترة من 2014 إلى 2019.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس، أدانته المحكمة، العام الماضي، بتُهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من عامين وسبعة أشهر، كما فرضت عليه حظرًا سياسيًا قد يُؤدي إلى إقالته من منصبه.

حيث اتهم بمنح المناقصة لشركة "يشار" التي لم تستوف الشروط المطلوبة، مما تسبب في خسائر مالية لبلدية بيليك دوزو، في حين نفى مكتبه التُهمة وقال إن القضية "رفعت على الرغم من تبرئة محكمة المراجعين إمام أوغلو من التُهمة".

وذكرت وسائل الإعلام أن إمام أوغلو لم يحضر جلسة الخميس، كما يخضع ستة من زملائه السابقين في بلدية بيليك دوزو للمحاكمة.

الاعتداء على سائح روسي في إسطنبول:

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة شرطة مدينة إسطنبول، اعتقال اثنين من الذين اعتدوا على سائح روسي في المدينة، وأحيلا إلى القضاء، وتجري عمليات البحث عن الباقين.

وذكرت قناة Habertürk التلفزيونية في وقت سابق، أن سائحًا روسيًا قُتل في وسط إسطنبول بعد عراك مع مبتزين، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وقالت القناة: "نتيجة للتحقيق في الحادث، اتضح أن شجارا وقع بين المُشتبه بهم والسائح الروسي، وتصاعد الأمر إلى قتال، وتم القبض على المُشتبه بهم الذين نفذوا الهِجوم واحتجازهم في وقت قصير".

وأوضحت القناة، أن قضايا المُعتقلين أحيلت إلى الجهات القضائية بموجب مادة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، كما أشارت إلى أن "الجهود جارية حاليًا لإلقاء القبض على مُشتبه بهم آخرين".

وقالت وسائل الإعلام التركية، يوم الاثنين، إن أربعة أشخاص أقدموا على إنهاء حياة سائح روسي في إسطنبول، بعد أن قاموا بطعنه بسكين عدة مرات.

وفقد السائح الروسي “الروسي فياتشيسلاف فاسيليفيتش نسيبورشوك”، حياته في منطقة “بي أوغلو” في إسطنبول، بعد أن قام أربعة أشخاص بطعنه عدة مرات بسكين.

وقام الأشخاص الأربعة بطعنه في قلبه بسكين، ومن ثم فروا من المكان، وقام الأشخاص الذين شهدوا الحادثة بإبلاغ الشرطة وفرق الإسعاف على الفور.