محطة تحيا مصر نقلة نوعية للملاحة البحرية في ميناء الإسكندرية.. فيديو

كشف اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق، معلومات مهمة عن محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

قال إن محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض للحاويات والبضائع العامة والسيارات، مضيفًا: "هتسهم في نقل ميناء الإسكندرية نقلة جامدة".

وأوضح أن أعماق محطة تحيا مصر تصل إلى 17.5 متر، ما يسمح لها بمرور السفن العملاقة التي تحتوي على 18 ألف حاوية، وتستقبل من 6 إلى 7 سفن بحمولات كبيرة في نفس الوقت.

وأشار إلى أن المحطة، تتميز بقدرتها على تداول ما يتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن من البضائع سنويًا.

معلومات عن محطة تحيا مصر:

تعتبر محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة، الموجودة على أرصفة 55-62 في ميناء الإسكندرية، أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية، تم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020، وسط تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من القيود الصحية، تم نقل 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة من البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة، وتتراوح أعماق المحطة من 14 إلى 17.5 متر، وتشكل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالي مساحتها، وقد استغرقت عملية الردم 10 أشهر.

بعد ذلك، جرى تحسين التربة وبدأت أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة، وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية حوالي 24 شهرًا قبل أن يتم الشروع في إنشاء المرافق والمباني، وتم شراء المعدات الثقيلة اللازمة للمحطة، بما في ذلك الأوناش العملاقة للرصيف والساحات.

وجرى وضع معايير وأسس صارمة للاختيار المناسب لشركة مشغلة عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، وقد فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM بالعقد، بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، لتشكيل شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة، وقد قامت الشركة بإعداد وتجهيز المحطة للتشغيل، وتزويدها بالمعدات ذات المواصفات الفنية العالية، مما جعلها الأولى من نوعها في مصر ومتواكبة مع التطور الهائل في أبعاد ومواصفات السفن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.