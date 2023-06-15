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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

بوابة الوفد الإلكترونية

دقائق قليلة تفصلنا عن قمة أوروبية من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، عن دقات العاشرة إلا الربع على ملعب "دي جرولش فيسته" في مدينة أنسكيده، الهولندية.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لابورت، لو نورماند، خيسوس نافاس.

خط الوسط: ميرينو، جافي، رودري.

خط الهجوم: بينو، موراتا، رودريجو.

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أكيربي.

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.

يبحث منتخبي إسبانيا وإيطاليا في صدام اليوم إلى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية أملا في حصد اللقب الغالي حيث يتنافس كلا المنتخبين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

ويأمل المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة، بعد أن حافظ على سجله دون هزيمة في آخر 37 مباراة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.

والتقي منتخبي إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، حيث فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط ، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

 

على الجانب الآخر تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، حيث نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.

وتمكن منتخب البرتغال من حصد اللقب الأول من البطولة على حساب هولندا حيث فازت عليها بنتيجة 1-0  بينما توج منتخب فرنسا النسخة الثانية أمام إسبانيا في المباراة التي انتهت بنتيجة  2-1.

 

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