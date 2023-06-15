عاجل
تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير ثعبان في الحمام.. زاحف يهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

التعادل يحسم مواجهة المنتخب الأولمبي وغانا وديًا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل منتخب ، المواجهة الودية التي انتهت منذ قليل بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الغاني، والتي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية، في إطار استعدادات الثنائي لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، والتي تستضيف دولة المغرب فعالياتها بداية من يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبل.
 

txt

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لأمم أفريقيا للمرة ٢٦ في تاريخه

txt

لاعبو المنتخب الوطني في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة

txt

بعد رباعية نظيفة.. وزير الرياضة يشيد بأداء "أسود" المنتخب الوطني أمام مالاوي

txt

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مباراة غانا الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

txt

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس



ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة رفقة كل من “مالي ،الجابون والنيجر”.
ونجح المنتخب الغاني في التقدم بالهدف الأول عند الدقيقة العاشرة عبر ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب دانيال بارنيه، في الوقت الذي أهدر فيه إبراهيم عادل ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة 21، قبل أن يسجل إبراهيم عادل عند الدقيقة 39 هدف التعادل لمصر.

 تشكيل المنتخب الأولمبي في اللقاء ..

وبدأ المنتخب الوطني الأولمبي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى: حمزة علاء.
الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.
ثنائي الهجوم : الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

 ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطني مواجهاته بالبطولة الأفريقية بملاقاة النيجر يوم 25 يونيو ، خلال المواجهة التي تقام بمدينة طنجة المغربية مقر استضافة مواجهات منتخب مصر بالمجموعة.

الجريدة الورقية