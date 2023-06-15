محطات الكهرباء تضاعفت 4 مرات ونصف في 9 سنوات (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل جهود الوزارة في السيطرة على مشكلات انخفاض الجهد الكهربائي وتذبذب التيار في الصعيد.

قال: "إن الوزارة نجحت في مضاعفة إنتاج البلاد من الكهرباء خلال التسعة سنوات الماضية منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية وجود خطوط لنقل الكهرباء".

وأشار إلى أن البلاد كان لديها 3 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية ذات جهد 500 كيلو فولت، والآن أصبح لديها 7 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية.

أشار إلى أن مضاعفة المحطات الكهربائية 4 مرات ونصف ما أدى إلى استقرار التيار الكهربائي، وعدم التذبذب التيار والقضاء على مشكلات خفض الجهد خصوصًا في محافظات الصعيد.

الكهرباء: "مصر الأقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح في العالم"

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن مصر تتمتع بأقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح على مستوى العالم، ما يجعلها واحدة من أفضل الدول للاستثمار في هذا المجال.

أشار الوزير إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية يبلغ 2 سنت دولار، في حين يصل سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة الريحية إلى 2.4 سنت دولار، وأضاف الوزير أن مصر تستهدف توليد 60% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وأن الاستراتيجية الحالية للطاقة المتجددة تحت التحديث والتطوير.

فيما يتعلق بالمشاريع الحالية، قال الوزير: “إن مركز التحكم الآلي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تشغيله بالكامل في أغسطس المقبل بعد الانتهاء من العمل فيه بنسبة 73%”، وأخيرًا، أشار الوزير إلى أن نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء تبلغ 20% من إجمالي القدرات المولدة، وأن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليًا تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

أوضح شاكر، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة تحكم ذكية لتشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الآمن والاقتصادي للشبكة الكهربائية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس.