جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير

فجّر البلوجر الشهير بـ" جو موسى"، مفاجأة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف تعرضه لابتزاز لأغراض مادية، وخلف الكواليس تظهر فتاة رسمت بدهاء شديد خطتها مستعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

جو موسي يروي تفاصيل المؤامرة التي وقع بها بالذكاء الأصطناعي

بدأت القصة بتداول تسجيلات مفبركة لـ" جو موسى" الذي يتم متابعته عبر تيك توك نحو 8 مليون شخص، وتشمل هذة التسجيلات المفبركة على إيحاءات جنسية بصوته المشهور، وذلك الأمر كان الدافع الذى جعله يظهر عبر فيديو له لتوضيح الحقيقة كما حدثت للمشاهدين.

نشر جو موسى من خلال موقع تيك توك، مقطع فيديو حكى من خلاله الواقعة بالكامل قائلا:"الفيديو ده مفيهوش حاجة كوميدي ولا هزار، بس فيه حاجات مهمة وشخصية ليا".

جو موسي

جو موسي “في ناس كانت عايزة تقضي عليا واتقالي نصا أنت لازم تبطل سوشيال ميديا"

وأضاف جو موسي في حديثه:"اللي عرفني كويس عارف أيه دي.. دي كراسة أي حد ساعدني كتبت اسمه هنا، للأسف من الاسماء دي في ناس كانت عايزة تقضي عليا واتقالي نصًا أنت لازم تبطل سوشيال ميديا وتقعد في البيت".

تابع جو موسي معلقا:"أنا عديت الـ 10 آلاف فيديو، فكل كلامي موجود على النت، فتقدر تطلع مني أصوات وتحطها في الذكاء الاصطناعي، وتطلع مني أي صوت أنت عايزه، في أكتر من شبكة اتفقوا عليا، وأنهم يدمروا حياتي الموضوع وصل أنهم بيشغلوا أطفال 11-12 سنة عشان يأذون".

جو موسي

أكمل جو موسي أنه تمكن من الوصول للمتسبب في استخدام صوته في التسجيلات المفبركة عبر الذكاء الاصطناعي، مضيفا:"عرفت هم مين واتعمل لهم محاضر في القسم، لكن لسة مكملين، فوصلت الموضوع للنيابة".

وأنهي جو موسي حديثه قائلا:"كنت مكسوف قدام أخوها وهو بيسمع عن أخته الكلام ده، الراجل كان حاطت عينه في الأرض، ومكنش قادر يرفع عينه يتكلم".

حصد جو موسي علي دعم كبير من رواد السوشيال ميديا عقب كشف خيوط المؤامرة البشعة التي وقع بها، كما أبدى البعض تخوفه من مساوئ تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتب حساب باسم شيرين منصور عبر فيسبوك، تعليقا على القصة:"للاسف حنشوف قضايا زي دي كتيرة أوي الفترة اللي جاية سواء مع مشاهير أو افراد بينهم وبين بعض"

واستطردت:"خلي بالكم من عيالكم، وخلي بالكم من نفسكم، واتأكدوا من أي تسجيل صوتي يجي لكم أو فيديو لأن خرابين البيوت كتير".