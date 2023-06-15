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الخميس 15 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قمر يدور حول كوكب الزهرة الليلة.. انظروا للسماء

كوكب الزهرة وقمره
كوكب الزهرة وقمره

يظهر كوكب الزهرة عند رصده عبر تلسكوب صغير، مساء اليوم الخميس 15، وكأن بجواره قمر يدور حوله، والحقيقة أن ما يظهر في نفس مجال رؤية الكوكب هو نجم.

 قالت الجمعية الفلكية بجدة: "إن كوكبي الزهرة وعطارد، هما الوحيدين اللذين ليس لهما قمر يدور حولهما في نظامنا الشمسي، والسبب غير معروف لذلك هذا أحد الأسئلة التي يعمل علماء الفلك على حلها أثناء دراستهم للنظام الشمسي".

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 أوضحت الجمعية، أن لعلماء الفلك 3 تفسيرات حول كيفية حصول الكواكب على قمر أو أقمار، ربما تم أسر القمر أثناء مروره قرب الكوكب، وهو ما يعتقد بعض العلماء أنه حدث لفوبوس وديموس بالقرب من المريخ.

 

 لفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه ربما اصطدم جسم بالكوكب واندمجت الشظايا في النهاية لتصبح قمرًا، وهي النظرية لكيفية تشكل قمر الأرض، أو ربما نشأت الأقمار من التراكم العام للمادة أثناء تشكل النظام الشمسي على غرار كيفية تشكل الكواكب.

 عند النظر إلى كمية الأجرام التي كانت مبعثرة في النظام الشمسي في وقت مبكر من تاريخه، فإن لدى بعض علماء الفلك علامات استفهام حول عدم امتلاك كوكب الزهرة قمر اليوم، وهناك من يعتقد بأنه كان لديه واحد في الماضي البعيد.

 

 يحتمل أن يكون كوكب الزهرة، اصطدم به جرم آخر في وقت مبكر وتشكل قمر من الحطام الناتج، ولكن ابتعد ذلك القمر ببطء عن الكوكب بسبب تفاعلات المد والجزر، بالطريقة التي لا يزال قمرنا ينجرف ببطء مبتعدًا عن الأرض.

 

بعد حوالي 10 ملايين سنة فقط تعرض كوكب الزهرة لضربة قوية أخرى، بحسب تقديرات النماذج الحاسوبية، كان الاصطدام الثاني معاكسًا للأول إذْ تسبب في "عكس دوران الكوكب" حول نفسه و تسبب اتجاه دوران كوكب الزهرة الجديد في امتصاص جسم الكوكب للطاقة المدارية لذلك القمر عبر المد والجزر بدلاً من إضافة الطاقة المدارية للقمر كما كان من قبل. 

 

لذلك سحب ذلك القمر إلى الداخل حتى اصطدم واندمج مع كوكب الزهرة، ويمكن أن تكون هناك تفسيرات أخرى أيضًا، والتي تعد جزءًا من سبب اهتمام الفلكيين بإعادة زيارة هذا الكوكب وذلك يمكن أن يعطينا الإجابة المزيد عن تكوين النظام الشمسي.

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