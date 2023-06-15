الريال السعودي أزمة مواسم الحج

يواجه الحجاج المصريين مشكلة في الحصول على الريال السعودي في مصر أثناء ذهابهم لأداء مناسك الحج.

وناشد الاعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يتعامل الحجاج المصريون بالجنيه المصري خلال فترة الحج.

وقال بكري ، إن تعامل الحجاج المصريين بالجنيه سيحل مشاكل كبيرة، خاصة بعد أزمات عدم توفر الريال السعودي والعملة الحرة".

أزمة حقيقية

ولفت إلي أن نتمنى من المملكة العربية السعودية البلد الشقيق وولي العهد السعودي ان يتخذ هذا القرار لحماية لكثير من المصريين الذين يعانون من أزمة حقيقية من عدم توافر الريال السعودي.

وشهد مطار القاهرة الدولي، انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة.

ونظم مطار القاهرة الدولي حفلا لتوديع أول أفواج حجاج القرعة داخل الصالة الموسمية المخصصة للحج والعمرة.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي 5 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه وذلك للحجاج عبد الوهاب أبو الحميد علي وابتسام محمد أنوس ومحمد محمد الصباغ ومنى صلاح الدين حسين ورقية عبده رسلان.

وسلم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجوائز للحجاج داخل الصالة الموسمية قبل انطلاق رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.​