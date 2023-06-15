مصر.. قفزة في التعداد ترفع المصريين إلى 205 ملايين نسمة

تصدرت مصر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن توقع تقرير حديث أن يرتفع عدد البشر إلى أكثر من 10.3 مليار شخص في العام 2100، إلا أن ترتيب الدول قد يتغير بشكل لافت عما هو عليه الآن، وبحث الرواد عن مركز مصر.

وذكر التقرير الذي أعدته "World Of Statistics"، أن الهنود سيمثلون أكثر من 15% من تعداد السكان عالمياً بواقع 1.53 مليار نسمة، فيما سيتراجع تعداد سكان الصين بصورة ملحوظة عن مستوياته الحالية البالغة 1.42 مليار إلى 771 مليونا.

ووفقاً للتوقعات، فإن 5 دول إفريقية ستكون ضمن أكثر 10 بلدان كثافة سكانية عالمياً، حيث ستحتل نيجيريا المركز الثالث بواقع 546 مليون نسمة، وسيرتفع تعداد سكان الكونغو إلى 431 مليونا في المركز الخامس.

تعداد الإثيوبيين المركز السابع

فيما سيبلغ تعداد الإثيوبيين المركز السابع، 323 مليونا في العام 2100، بينما ستصعد تنزانيا إلى المرتبة التاسعة عالمياً بواقع 244 مليون نسمة، وسيبلغ تعداد المصريين 205 ملايين نسمة في المرتبة العاشرة في القائمة.

وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية سيتجاوز تعداد سكانها حاجز الـ 100 مليون، وجاءت على الترتيب مصر 205 ملايين، السودان 142 مليونا، العراق 111 مليونا.

بينما سيتراجع عدد سكان اليابان إلى 74 مليون نسمة فقط، مقارنة بأكثر من 120 مليون في الوقت الراهن.

220 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 55 يومًا

والشهر الماضي، كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر، ليصل إلى 104 ملايين و971 ألف نسمة، 26 مايو 2023.

وارتفع عدد سكان مصر، خلال آخر 55 يوما، بقرابة 220 ألف نسمة، ليرتفع من 104 ملايين و250 ألف نسمة في نهاية مارس، إلى 104 ملايين و971 ألف نسمة اليوم.

عدد سكان مصر في الداخل

وبلغ عدد سكان مصر بالداخل 104.395 مليون نسمة في يناير 2023 الجاري، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 حوالي 1.6%، حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7% مقارنة بعام 2021، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022، والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا، مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.