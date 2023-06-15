ماسك الورد لبشرة أكثر نضارة وصحة

نضارة البشرة هدف كل الناس للحصول على مظهر جميل ووجه لامع ، لكن ضغوط الحياة والطقس والعوامل البيئية تفقد نضارة البشرة ولمعانها وجمالها، ومن أفضل الطرق للحصول على بشرة نضرة استخدام ماء الورد.

يعتبر ماء الورد مكون أساسي في أغلب المنتجات التجميلية التي تعنى بجمال البشرة ونضارتها، كما انها تدخل في صناعة مستحضرات التجميل والمكياج المختلفة.

ويمتلك ماء الورد فوائد طبيعية مذهلة لصحة البشرة والشعر تضفي المزيد من الشباب والنضارة على جمالك الطبيعي، ولتحقيق أقصى استفادة من الورود، بدأت بعض الماسكات تعتمد على بتلات الورود الطبيعية، واستخدامها كمكون أساسي وفعال في العناية بجمال وصحة البشرة.

فإن كنتي ترغبين في الحصول على بشرة أكثر نضارة، ننصحك باستخدام ماسك الورد البلدي، لتنعمي ببشرة ناعمة ونضرة خالية من العيوب والمشاكل.

المكونات:

- ورد طبيعي بلدي

- ملعقة كبيرة عسل أبيض

- 2 ملعقة كبيرة أرز مطحون أو أرز منقوع في المياه

الخطوات:

- في البداية يجب طحن الورد في الكبه للحصول على ورد صغير أو بودرة ورد.

- اضافة العسل للورد.

- قومي بنقع الأرز في المياة لمدة نصف ساعة على الاقل ثم بعد ذلك يتم إضافة الأرز إلى المكونات السابقة.

- غسيل البشرة أو المكان المراد تطبيق المسك عليه بالماء الدافئ ويفضل عمل حمام مائي لتلك المنقطة للأستفادة من الماسك.

- اضافة ربع ملعقة من ماء الورد.

- توزيع الماسك على البشرة .

- ترك الماسك مدة من ٢٠ دقيقة إلى نصف ساعة على البشرة.

- بعد ذلك يتم شطف البشرة بالماء الفاتر بدون أسخدام صابون.

- كرري هذا الماسك على الاقل مرة كل أسبوع.