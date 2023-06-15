طالب مسيحي ينال دبلومة في الفقه والجندي يكشف مفاجأة عن الدافع.. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشاب مسيحي يدعى جورج إبراهيم حشمت، حصل على دبلوم في الفقه المقارن.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن الشاب التحق بقسم الشريعة في كلية الحقوق ونال دبلومة في الفقه المقارن، وكانت المفاجأة أنه مسيحي، مضيفًا: "حدث جميل سعدنا به جميعًا"، ذاكرًا أنه من محافظة المنيا، وتعد أول مرة يحصل فيها قبطي على دبلومة فقه مقارن من جامعة أسيوط.

وأشار إلى أن الشاب يعمل محاميًا، وأن السبب الذي دفعه لدراسة الفقه المقارن هو أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية، ولذا كان لا بد أن يدرس مصدر التشريع، وقرر الحصول على دبلوم الفقه المقارن وسط دهشة الجميع.

وحصل جورج إبراهيم حشمت إبراهيم ابن محافظة المنيا قد حصل على على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن في كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير "جيد".

وقال جورج، إنه يعد أول طالب قبطي خريج يحصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن منذ تأسيس كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 1975.

ويضيف جورج إبراهيم إنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط 2014 ثم حصل علي دبلوم العلوم الجنائية 2020 يليه ماجستير في القانون العام 2021 ومؤخرًا حصل على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن عام 2022 وأنه بصدد الحصول على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة السوربون بفرنسا.

وأكد أنه منذ الصغر لدىه رغبة في التعرف على الأديان الأخرى وخاصة الدين الإسلامي وأنه بحكم عمله كمحام شاب من 8 سنوات وجب عليه التعرف علي الفقه الإسلامي فمهنة المحاماه تحتاج أن يكون لديه معلومات كافية وكبيرة عن الفقه الإسلامي.