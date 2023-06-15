5 أطعمة تخلصك من سموم الجسم.. أبرزها الثوم

يعتبر التخلص من السموم في الجسم جزءًا من وظائف الأعضاء المنتظمة ، حيث يتخلص الجسم بشكل طبيعي من المواد الضارة من خلال الكلى والكبد والجهاز الهضمي والجلد والرئتين.

ويمكن للجسم البشري تطهير نفسه بنفسه، حيث أن هناك العديد من السموم التي تحيط بالإنسان على سبيل المثال في الهواء، والطعام، ومستحضرات التجميل، وليس من السهل على جسمك أن يأخذ الكثير من الحمل السام، وجميع أنواع الأمراض سوف تنتظر يومًا لتنتفض بك ، إذا لم تفعل شيئًا حيال هذا الأمر.

أطعمة تخلصك من سموم الجسم

ثوم

بعد الاستيقاظ ، تناول ثومًا خامًا يوميًا، ويمكن أن ينقي الدم وينظف الأوعية الدموية كما انها جيدة لكبدك.

جزر

يحتوي الجزر على الجلوتاثيون الذي ينظف دمك، أنها تعمل بشكل جيد عند تناوله الخام.

ليمون

يمكن لماء الليمون الدافئ مع العسل أن يفعل المعجزات في تطهير الجسم من السموم ابدأ يومك به، ويساعد الليمون الكبد على التخلص من السموم.

الكركم

الكركم ينظف الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية، وشرب حليب الكركم يمكن أن ينقي دمك.

تفاح

المغذيات النباتية في التفاح تساعد آلية إزالة السموم في الجسم.