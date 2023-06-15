نصائح لتهدئة التهاب الحلق.. منها شرب شاي الكركم

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة حالة الطقس السيء والمتقلب، من أتربة ورياح وارتفاع وانخفاض في ردجات الحرارة، مع التغير المستمر في الطقس من الممكن أن يصاب الفرد التهاب الحلق والتقرحات، ويمكن أن يكون الأمر أكثر صعوبة لأنه قد يصعب للغاية تناول الطعام والتحدث وحتى شرب السوائل، وعندما يكون لديك التهاب في الحلق فقد لا تتمكن من تناول ما يكفي من الماء والمواد الغذائية ، مما يجعلك تشعر بالتعب الشديد والمرض، وعادةً ما يكون التهاب الحلق أحد أعراض بعض أمراض الجهاز التنفسي واضطراباته ، ويمكن أن يصاحبه أمراض أخرى مثل الأنفلونزا والبرد والسعال وما إلى ذلك.

ونقدم لكم 5 نصائح بسيطة لتهدئة التهاب الحلق وهي كالأتي:

- شرب السوائل الباردة نعم، أنت تقرأ هذا الحق. شرب سوائل باردة إضافية عندما يكون لديك التهاب في الحلق يمكن أن يقلل بالفعل من الالتهابات ويخدر الألم بشكل مؤقت.

- إن تناول مضادات الحموضة ، حتى لو لم يكن سبب التهاب الحلق لديك هو الحموضة ، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الحلق ، وبالتالي توفير راحة سريعة.

- يمكنك أيضًا شرب شاي الكركم ، كل صباح ، عندما يكون لديك التهاب في الحلق ، لأن خاصية الكركم المضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ حلقك ويمكن أن تقلل من الازدحام.

- عندما تعاني من التهاب في الحلق ، فإن جهاز المناعة لديك يكافح بشدة لدرء العدوى ، لذلك من المهم أن تحصل على قسط من الراحة ، حتى تكون عملية الشفاء سريعة.

- يُمزج عدد قليل من فصوص الثوم الطازج ، مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وتوضع في فتحة الحلق ، باستخدام إصبع نظيف، يمكن للأليسين الموجود في الثوم والممتلكات المضادة للالتهاب في الكركم أن يقتل البكتيريا؛ ما يخفف من التهاب الحلق.