الإمارات وصربيا.. مُباحثات لتعزيز العلاقات ودعم السلام

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان"، مع نظيره الصربي، “ألكسندر فوتشيتش”، علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس في العاصمة بلغراد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الإمارات إلى البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة وكالة أنباء الإمارات “وام”، مساء اليوم الخميس، تطرقت المُباحثات بين ألكسندر فوتشيتش والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مُؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الطاقة المُتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

أهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات:

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يُعزز الأمن في المنطقة.

وكان رئيس الإمارات قد وصل إلى صربيا في وقت سابق اليوم في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار الصربي الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

ويُرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا.

من ناحية أخرى، أدانت وزارة خارجية الإمارات بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عددًا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العُنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".