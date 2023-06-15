طريقة عمل الآيس كريم بالبطيخ| يحافظ على رطوبتك في الصيف

يعد الآيس كريم الحل الأمثل لمواجهة حر الصيف وللحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالإنتعاش، لذا نقدم لك طريقة تحضير آيس كريم بالبطيخ، وأبرز فوائده.

آيس كريم بطيخ

طريقة عمل آيس كريم بالبطيخ

المقادير

- الماء : 3 اكواب

- سكر : 3 اكواب

- عصير الليمون : ربع كوب

- بطيخ : 4 اكواب (مقطع مكعبات بدون بذور)

طريقة التحضير

1. سخني الماء و السكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر و اتركيه ليبرد.

2. ضعي البطيخ في محضرة الطعام و اخلطيه حتى يصبح ناعما

3. اخلطي عصير الليمون مع البطيخ المهروس وضعي المزيج في وعاء وغطي الوعاء بالنايلون واتركيه بالثلاجة.

4. اخلطي مزيج السكر مع البطيخ وغطي المزيج بورق النايلون وضعيه بالفريزر لليلة كاملة.

5. اسكبيه بملعقة البوظة وقدميه.

آيس كريم بطيخ

فوائد البطيخ

يعزز صحة القلب

يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم، إذ وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، فإن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحتوي البطيخ أيضا على السيترولين، وهو حمض أميني يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم مما يساعد أيضا على خفض ضغط الدم.

يقلل من آلام العضلات

يقلل البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

يحافظ البطيخ على رطوبتك

يحتوي البطيخ على 92٪ من محتواه من الماء، وهذا المحتوى المائي العالي هو ما يجعل البطيخ غذاء منخفض السعرات الحرارية وهذا هو السبب أيضًا في أن البطيخ يتمتع بمذاق منعش، ويساعد تناول البطيخ أو شرب مزيج عصير البطيخ على الحفاظ على رطوبتك.

يوفر البطيخ أيضًا المعادن الطبيعية لتجديد جسمك أثناء التمرين أو الحرارة الشديدة.

حماية الأعصاب

من فوائد البطيخ الأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم التي تساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وتقويتها في الجسم.

وقد يتسبب نقص البوتاسيوم بخلل في الأعصاب، وتنميل، ونوع من الخدر في الأطراف، أو حتى الإصابة بتشنجات في الساقين ليلًا.

ويمكنك الحصول على ما يقارب 170 مليغرام من البوتاسيوم من كأس واحد من عصير البطيخ الطبيعي والطازج، كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الماء، لا يزال البطيخ يوفر فائدة غذائية كبيرة، ويحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. تشمل قائمة العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ ما يلي:

-فيتامين سي الذي يدعم الشفاء والمناعة

-فيتامين أ والكاروتينات وبيتا كاروتين لصحة العين والجلد

-البوتاسيوم لوظيفة الجهاز العصبي وتجديد العضلات وصحة القلب

-المغنيسيوم ، الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم (من بين وظائف أخرى)

-فيتامينات ب للصحة الخلوية