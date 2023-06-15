محمد صلاح يُغادر معسكر المنتخب برفقة 5 لاعبين

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان، المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة.

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واللاعبون هم:

محمد صلاح، ومحمد الشناوي ، وعمر مرموش، ومصطفى محمد ، وحمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة:

كانت بعثة منتخب مصر الأول وصلت إلى مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب، بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا المجموعة الرابعة بالتصفيات، ويتأهل رسميًا لأمم أفريقيا.

رافق البعثة في العودة جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام، عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد محمد غرابة، مدير المنتخب، أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادًا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

كانت بعثة منتخب مصر تضم كلًا من حازم إمام، رئيسًا للبعثة، والبرتغالى رورى فيتوريا، مديرًا فنيًا، مع باقى أعضاء الجهاز، و١٩ لاعبًا هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، ومصطفى محمد، وعلى جبر، وأحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحى، ومصطفى فتحى، وأحمد ياسر ريان، وهشام صلاح، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، ومحمد حمدى، وأحمد أبو الفتوح، ومهند لاشين، وغنام محمد، ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو، بالاضافة إلى ٩ لاعيبن من النادى الأهلي الفائز ببطولة أفريقيا للمرة ١١.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

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