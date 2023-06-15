وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة "في حد بيحبي"

طرح المطرب وائل جسار، أغنيته الجديدة “فى حد بيحبني” عبر إحدي المنصات الموسيقية الشهيرة، وهي من كلمات الشاعر محمد شافعي.

وكان أحيي المطرب اللبناني وائل جسار، حفل غنائي بدولة المغرب، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

وقدم المطرب وائل جسار، خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

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آخر أعمال المطرب وائل جسار

وكان طرح المطرب وائل جسار، مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على يوتيوب، كلمات لؤى الجوهرى، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

وائل جسار

وتقول كلمات الأغنية :-

حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش

مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف اسراري وحكايتي

مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني

ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي

حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش

حبيبي يالي واحشني انت معيشني

كام يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني مين هيدلعني

واضحك وانا جنبه بعلو الصوت

يذكر ان طرح المطرب وائل جسار، أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

وائل جسار

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وكان غاب النجم وائل جسار، عن المشاركة في حفل روائع الموجي، والذي أقيم مساء أمس الخميس على خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان مقرر أن يشارك "جسار" في الحفل، من خلال تقديم مجموعة أغاني من أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجي.

وائل جسار وشيرين عبد الوهاب ومي فاروق وحسام حبيب

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سبب اعتذار وائل جسار عن حفل الموجي

وكشف مصدر مقرب من وائل جسار، أنه تعرض إلى وعكة صحية شديدة قبيل ساعات من حضوره حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي في السعودية.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية، أن المطرب اللبناني أصيب بإرهاق شديد بشكل مفاجئ وارتفاع ملحوظ في مستوى ضغط الدم.

حفل روائع الموسيقار محمد الموجي

أقيم مساء أمس الخميس، حفل روائع الموجي على خشبة مسرح

أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.

شارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، وأشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.