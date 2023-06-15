أحد رجال أعمال دهب يكرم محافظ جنوب سيناء لمجهوداته في جذب السياحة العربية والاوربية

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم،"توني كازا مياس" احد رجال الاعمال والمستثمرين بمدينة دهب و مالك مشروع دهب سكوير بمدينة دهب، وقام بتكريم محافظ جنوب سيناء وأهداه درع دهب سكوير.

وقدم كازا مياس الشكر والعرفان للمحافظ على التعاون الوثيق والمثمر بين محافظ جنوب سيناء و مستثمرين المحافظة.

وقال كازا مياس خلال اللقاء ان التكريم لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته فى جذب السياحة العربية والاوربية لكل المدن السياحية بالمحافظة و خصوصا مدينة دهب التى تعتبر ثاني مدينة سياحية بعد شرم الشيخ.

وأكد علي ان محافظ جنوب سيناء دائم التشجيع لإقامة المشروعات الخدمية للسائحين والمقيمين من مشروع دهب سكوير الذي يضم 49 محل من مختلف الأنشطة بالإضافة إلى مسرح ترفيهي و مطاعم و كافيهات.