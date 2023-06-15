موعد تسليم المرحلة الرابعة من مبادرة: "دراجتك .. صحتك"

تحت رعاية رئيس الجمهورية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اكتمال تسجيل العدد الخاص بالمرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي نفذتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

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يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب و الرياضة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، و رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

أشرف صبحي سيتم تسليم دراجتك للمتسابقين في نهاية شهر يونيو الجاري:



وقد تم اكتمال العدد الخاص من المرحلة الرابعة، و سوف تقوم وزارة الشباب و الرياضة بإنهاء الإجراءات كافة مع بنك مصر، إذْ إنه هناك مجموعة مكونة من 700 شخص قامت بالتقسيط من البنك، لذلك ستقوم الوزارة بإنهاء الإجراءات كافة لانطلاق المرحلة الخامسة.



قد أكد وزير الشباب و الرياضة أن مبادرة "دراجتك… صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود و في متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتسهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة هي مبادرة رئاسية ذات قيمة تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية و الصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على التيسير على المواطن المصري وتشجيعه على اقتناء الدراجة بمحافظات الجمهورية كافة، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، موضحًا أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.



ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتسليم الدراجات للمتسابقين في نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إنهاء الإجراءات كافة.



يذكر أنه تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة، وطرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة.