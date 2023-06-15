واجهي حر الصيف واصنعي سموذي البطيخ بالكريمة

مع الطقس الحار، يبحث الجميع على مشروب منعش يحافظ على رطوبة جسمة ويمدة بالطاقة، ولعل عصير البطيخ من أبرز المشروبات التي لا غنى عنها في فصل الصيف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الألياف التي تقيك من مشاكل الهضم، وفيما يلي نقدم لك سموذي البطيخ بالكريمة المنعش.

سموذي البطيخ بالكريمة

فوائد تناول البطيخ

يمنع الإصابة بالسرطان

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.

ويقلل الليكوبين خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين "آي جي أف"، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا، ويقال إن المستويات العالية من هذا البروتين تزيد فرص الإصابة بالسرطان.

يحافظ البطيخ على رطوبتك

يحتوي البطيخ على 92٪ من محتواه من الماء، وهذا المحتوى المائي العالي هو ما يجعل البطيخ غذاء منخفض السعرات الحرارية وهذا هو السبب أيضًا في أن البطيخ يتمتع بمذاق منعش، ويساعد تناول البطيخ أو شرب مزيج عصير البطيخ على الحفاظ على رطوبتك، ويوفر البطيخ أيضًا المعادن الطبيعية لتجديد جسمك أثناء التمرين أو الحرارة الشديد.

يعزز صحة القلب

يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم، إذ وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، فإن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحتوي البطيخ أيضا على السيترولين، وهو حمض أميني يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم مما يساعد أيضا على خفض ضغط الدم.

يقلل من آلام العضلات

يقلل البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

تحسين صحة العيون

يساعد الليكوبين على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة. ويعمل بوصفه مركبا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، الأمر الذي قد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

سموذي البطيخ بالكريمة

طريقة تحضير سموذي البطيخ بالكريمة

المقادير

- بطيخ : 3 اكواب

- الموز : 1 حبة (صغير الحجم)

- مكعبات الثلج : كوب

- لبن زبادي : كوب ونصف

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

قطعي البطيخ إلى نصفين.

قطّعي المحتوى إلى مكعبات صغيرة مع مراعاة إزالة البذور.

قطّعي الموز إلى دوائر.

في الخلاط الكهربائي، ضعي البطيخ والموز والثلج واللبن الزبادي.

اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اسكبي السموثي في 4 أكواب كبيرة.

زيّني السموثي بكريمة الخفق، ثم قدّمي السموثي بارداً.