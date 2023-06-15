اصنعي البهجة في الأعياد وحضري كرات جوز الهند بالشوكولاتة اللذيذة

كرات جوز الهند بالشوكولاتة، من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في العيد ميلاد أو المناسبات السعيدة، لرسم البسمة على وجه أولادك وجميع الأطفال، بالإضافة لفوائدها العديدة، كون جوز الهند هو المكون الرئيسي للوصفة، وفيما يلي نقدم لك فوائد جوز الهند وطريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة.

كرات جوز الهند بالشوكولاتة

فوائد جوز الهند

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.

تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.

يعالج حصى الكلى

ينصح أطباء الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى بشرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا. وإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا تنسَ تضمين ماء جوز الهند في نظامك الغذائي وربما في العشاء. شرب ماء جوز الهند ليلاً يسمح لقيمته الغذائية بالعمل طوال الليل وبالتالي، فإن ماء جوز الهند ليس فقط ممتعًا في المذاق ولكنه مفيد للصحة.

يمنع أمراض القلب

يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح والبوتاسيوم وهو أمر جيد جدًا للترطيب لذلك، يساعد ماء جوز الهند بدوره في منع العديد من أمراض القلب لأنه يلعب دورًا حيويًا في صحة قلب الشخص.

كرات جوز الهند بالشوكولاتة

طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة السهلة

المقادير

- جوز الهند : 3 اكواب

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- الشوكولاتة : كوب (مبشورة)

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي جوز الهند في طبق للخلط.

أضيفي على جوز الهند نصف كوب من الحليب المكثف المحلى واخلطي أولاً بالملعقة ثم اعجني المكونات جيداً باليدين حتى تتجانس.

كوري خليط جوز الهند لكرات صغيرة ومتساوية في الحجم، وضعيها في الثلاجة أو الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

لتحضير التغليفة: في طبق خاص بالمايكرويف، أضيفي الزيت النباتي لكمية الشوكولاتة المبشورة في الطبق وقلبي، وأدخليه للمايكرويف لمدة 10 – 15 ثانية مع التقليب بين كل فترة حتى التأكد من ذوبان الشوكولاتة وحصولكِ على القوام المطلوب.

أخرجي كرات جوز الهند من الفريزر وغمسيها بالشوكولاتة المذوبة وضعيها في طبق جانبي مع تزيينها برشة من جوز الهند المبشور بحسب الرغبة.

ضعي كرات جوز الهند في طبق التقديم وقدميها.