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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر يعود إلى القاهرة بعد الفوز على غينيا بتصفيات أفريقيا

منتخب مصر يعود إلى
منتخب مصر يعود إلى القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة، قادمة من مراكش بالمغرب بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

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و فاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات  ويتأهل رسميا لأمم أفريقيا.

جمال علام

جمال علام يرافق بعثة منتخب مصر

رافق البعثة في العودةجمال علام رئيس اتحاد الكرة،  الأستاذ خالد  الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

منتخب مصر راحة من التدريبات

من جانبه ، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

بعثة المنتخب تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح قبل العودة للقاهرة

اقلمت بعثة منتخب مصر في مراكش  حفلة بعيد ميلاد قائد الفريق محمد صلاح، عقب مباراة الفراعنة أمام غينيا، والتي اقيمت في فندق إقامة المنتخب المملوكة لمجموعة بيك الباتروس التي يمتلكها كامل أبو على رئيس النادي المصري.

و حرصت ادارة فندق سافوى لو جراند بمراكش ا الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح ال31 قبل مغادرة البعثة للعودة الي القاهرة.

و كانت البعثة تضم حازم امام رئيسا للبعثة و البرتغالى رورى فيتوريا مديرا فنيا مع باقى اعضاء الجهاز و ١٩ لاعبًا هم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، على جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو بالاضافة الى ٩ لاعيبة من النادى الأهلي الفائز ببطولة افريقيا للمرة ١١ ..

وتأهل منتخب مصر رسميا الى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف ، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

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