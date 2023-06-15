بسبب قطعة أرض.. معركة دامية في حقل قمح بتركيا
بسبب نزاع على قطعة أرض في تركيا، قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران، اليوم الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، أعلن وفاة ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون، خلال الاشتباك.
وأوضحت السلطات في تركيا، في بيان لها وفاة أحد المصابين، في الاشتباكات التي اندلعت بين عائلتين، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل، في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.
وبثت وسائل إعلام تركية، صور لجثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.
وتفاقم الوضع بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها، وفقا لوكالة "دي اتش اي" (DHA) للأنباء.
وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.