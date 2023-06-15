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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سر تمديد فالنسيا عقد مدربه باراخا

المدرب روبن باراخا
المدرب روبن باراخا

أعلن فالنسيا الإسباني اليوم الخميس تمديد عقد المدرب روبن باراخا حتى 2025.

 وجاء تمديد عقد باراخا بعد أن ساعد الفريق على تفادي الهبوط للقسم الثاني.

وخاض لاعب الوسط السابق 364 مباراة مع فالنسيا بين عامي 2000 و2010 وتولى المسؤولية في فبراير بينما كان النادي يحتل المركز 18 في الترتيب.

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وأنهى فالنسيا الموسم بسلسلة من أربع مباريات دون هزيمة على ملعبه ليحتل المركز 16 في النهاية.

وقال النادي في بيان: نجح روبن باراخا في تغيير حظوظ النادي تماما، مهاراته القيادية العظيمة وشخصيته الرائعة ساعدت اللاعبين على التحسن والتطور.

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