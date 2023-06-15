إجراءات الحصول على طلب تأشيرة "شنجن" الأوروبية بعد رقمنتها

إجراءات الحصول على طلب تأشيرة "شنجن" الأوروبية، أصبحت ميسرة بعد تفيير البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي نظام تأشيرات "شنجن" الحالي بحيث يصبح رقمياً إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسمياً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول التكتل التقدم عبر الإنترنت بدلاً من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

القواعد الجديدة المتعلقة برقمنة إجراءات طلب تأشيرة

يذكر أن القواعد الجديدة المتعلقة برقمنة إجراءات طلب تأشيرة ستحدث ثورة في طريقة التقديم للحصول على الوثيقة، وذلك من خلال توفير نظام لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، واستبدال ملصقات التأشيرة التقليدية الحالية بتأشيرة رقمية، إلا أن المتقدمين لأول مرة سيتوجب عليهم التوجه إلى القنصليات والسفارات المعنية.

وذكر المجلس الأوروبي أن "الهدف الرئيسي من المقترح يتمثل في تبسيط عملية طلب التأشيرة وتحسين الكفاءة"، فيما ترغب السلطات الاتحاد الأوروبي أيضاً في "تعزيز الأمن في منطقة شنجن من خلال إدخال قواعد جديدة".

ورحبت المفوضية الأوروبية بـ"الاتفاق السياسي بين البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن السماح برقمنة إجراءات الحصول على تأشيرة شنجن"، مشيرةً إلى أن "إجراءات التقدم للحصول على التأشيرة تختلف من دولة إلى أخرى، كما أن دول قليلة لديها إجراءات رقمية جزئية".

واعتبر النائب الأوروبي ماتياش نيميت، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات أن المتقدمين سيجدون هذه العملية "أسهل وأرخص وأسرع"، لافتاً إلى أن الرقمنة تمثل "مستقبل سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي".

طلبات الحصول على تأشيرة “شنجن”

وسيتم تقديم طلبات الحصول على تأشيرة “شنجن” من خلال هذه المنصة، مع بعض الاستثناءات، حيث تتيح المنصة المتقدمين للحصول على تأشيرة شنجن من إدخال البيانات، وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق السفر والوثائق الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة .

إصدار تأشيرات شنجن بشكل رقمي في شكل رمز شريطي

وتنص القواعد المقترحة الجديدة على إصدار تأشيرات شنجن بشكل رقمي في شكل رمز شريطي (باركود) ثنائي الأبعاد مُوقّع بطريقة مشفرة، وتشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

إخطارات بشأن قرارات التأشيرة الخاصة

وبالنسبة للمتقدمين لأول مرة، سيتلقى المتقدمون إخطارات بشأن قرارات التأشيرة الخاصة بهم من خلال هذه المنصة أيضاً، في حين بيّن الموقع الأوروبي أن الحضور الشخصي في القنصليات لن يكون ضرورياً سوى للمتقدمين لأول مرة، والأفراد الذين يحملون وثائق سفر جديدة، والأفراد الذين انتهت صلاحية بياناتهم البيومترية.