زيت جوزالهند وصفات طبيعية لعلاج ونمو الشعر

زيت جوز الهند.. على الرغم من وجود الكثير من الكريمات والمنتجات التجميلية التي تعتني بقوة الشعر وكثافته، إلا أنها قد تكون في غير مقدرة البعض بسبب أسعارها المرتفعة، ولذلك يكون الحل المناسب والآمن هو الاعتماد على الطبيعة والمكونات الطبيعية الخالصة.

ويعتبر زيت جوز الهند للشعر من الزيوت الطبيعية التي تعمل علي الحفاظ علي صحة الشعر وإصلاح الشعر التالف، حيث يحتوي زيت علي القيتامينات التي تعمل علي تغذية الشعر بعمق كما أنه يساعد علي التخلص من الزهم الزائد في فروة الرأس، ويحتوي على خصائص مضادة للبكتريا ومضادة للفطريات تساعد علي الحفاظ علي صحة فروة الرأس ومنع ظهور قشرة فروة الرأس والتهاب فروة الرأس.

ولذلك فزيت جوز الهند يعتبر مكون فعال ومثالي للعناية بصحة شعرك، وفي السطور التالية، نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها للعناية بشعرك باستخدام زيت جوز الهند.

زيت جوز الهند للشعر مع خل التفاح:

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المنصهر مع ملعقة صغيرة من خل التفاح، وطبقيها على شعرك المبلل، واتركيه من 15 إلي 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو .

زيت جوز الهند للشعر وعسل النحل:

اخلطي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من عسل النحل الخام، وضعيهم في الميكروويف لبضع دقائق ، ثم أضيفي ملعقة من خل التفاح، واخلطيهم معاً جيداً .

قسمي شعرك إلي أربع أقسام ،ووزعي القناع علي كل أقسام الشعر من الجذور وحتي الأطراف باستخدام فرشاه، ثم دلكي شعرك برفق باستخدام أطراف أصابعك حتي يتم امتصاص القناع بالكامل في الشعر، وطي شعرك بغطاء الرأس، واتركي القناع علي الشعر لمدة من 15 إلي 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك باستخدام شامبو لطيف علي الشعر .

زيت جوز الهند للشعر والأفوكادو:

قطعي ثمرة متوسطة الحجم من الأفوكادو ثم اهرسيها باستخدام الخلاط، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء لضبط القوام ، ثم اخلطي من 2 إلي 4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند المنصهر مع من 2 إلي 4 ملاعق كبيرة من هريس فاكهة الأفوكادو، وطبقي الخليط علي الشعر الجاف أو المبلل ، ثم قومي بتدليك شعرك وفروة رأسك باستخدام أطراف أصابعك، وغطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي القناع علي الشعر من 10 إلي 25 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء وشامبو خالي من السلفات .