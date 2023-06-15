شذى سبت تتألق بالفوشيا والذهبي في ليلة الحنة (فيديو)

شذى سبت ممثلة بحرينية أصبحت حديث السوشيال ميديا، بعد نشرها مقاطع فيديو من حفل حنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف أنظار محبيها بإطلالتها الساحرة وجمال ملامحها.

شذى سبت

وطغي على الفيديو الفرحة والسعادة عليها وعلى العائلة في ليلة الحنة، كما طغت عليه التجهيزات الجميلة للمكان، والأزياء ذات "الإستايل المغربي"، إذ ظهرت شيماء وشيلاء وأبرار ووالدتهن بالقفاطين المغربية الملونة، وأطلقن الزغاريد، ورقصن بهذه المناسبة، بينما ارتدت شذي فستاناً باللون الفوشي مطرزاً بالذهبي.

وعلقت شقيقتها الممثلة شيماء سبت على الفيديوهات قائلة: " بعد ليلة الحنه بالطقوس المغربية العمارية

الليلة ان شاءالله حفلة جلوة "زواج " شذى سبت بمفاجأة جديدة وطريقة مختلفة عن كل جلوة مرت عليكم حماس حدة كلش..اللهم بارك لها واسعدها واحفظها ويسر امرها اللهم امين.. اللهم إني أستودعك أختي وقلبها اللهم امنحها الحياة التي تتمناها وأسعد قلبها وارزقها الرزق الوفير فإنك الوهاب الكريم ".

والجدير بالذكر أن قد أعلنت موعد زواج شذي سبت عبرحسابها بـ "سناب شات"، كاتبةً: "انتظروا نقل الزواج يوم 16 يونيو 2023".

شذى سبت

شذى سبت ذكرت في حساباتها، أن حفل زواجها من شاب كويتي الجنسية تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، ليتمَّ أخيراً تحديد موعدٍ جديد.

من هي شذى سبت البحرينية

شذى سبت هي ممثلة من دولة البحرين ومن عائلةٍ فنيةٍ فوالدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها هن الفنانات شيماء وشيلاء وأبرار.

بدأت مشوارها الفني في سنٍّ صغيرة عبر الفعاليات المسرحية في مركز سلمان الثقافي، بينما جاءت بدايتها التلفزيونية عام 1992 بتقديم عديدٍ من الأعمال الخليجية.

وأعلنت عام 2020 عن خطوبتها إلى شابٍّ من الجنسية الكويتية.

ويبرز من أعمالها: "حزاوي الدار، آخر الرجال، الكلمة الطيبة، عويشة وابن النجار، وجه آخر، في البيوت أسرار، ليلة حنة، عود أخضر"، ومسرحياً: "الخادمة مع التحية"، وسينمائياً: "حكايات بحرينية، طربال رايح جاي".