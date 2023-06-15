تصدر المركز السعودي لكفاءة الطاقة، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلن عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض.

التخصصات المتاحة في وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ونوهت إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك عدد من التخصصات المتاحة التي يمكن التقديم عليها، ولا تتطلب خبرة سابقة.

أخصائي التوعية والعلاقات العامة (Awareness and Public Relations Specialists).

أخصائي مشتريات (Procurement Specialist).

أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist).

مهندس كفاءة الطاقة (Engineer – ESCO Secter).

أخصائي كفاءة الطاقة (Specialist Transportation Sector).

التخصصات المطلوبة في وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وأشارت إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، جاءت كالتالي:

إدارة الأعمال.

العلاقات العامة.

التسويق.

الإدارة العامة.

الهندسة.

المالية.

المحاسبة.

التدقيق الداخلي.

شروط وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة

واشترط المركز السعودي لكفاءة الطاقة، توفر في المتقدم على وظائفها، الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

إجادة اللغة الانجليزية.

إجادة استخدام برامج الأوفيس.

توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

موعد التقديم على وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ولفتت إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن التقديم متاح اليوم الخيمس، اعتبارًا من اليوم الخميس، الموافق 26 / 1444/11هـ، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ويمكن التقديم على وظائف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــا).