5 أطعمة بروتينية تساعد على فقدان الوزن
تساعد الأطعمة البروتينية ليس فقط على فقدان الوزن ولكن، تمنع تكسر العضلات، وتجنب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وميزتها الأخرى هي القدرة على الإشباع لفترة طويلة ، والحفاظ على مستوى ثابت من السكر في الدم ، وهو أمر مهم إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن.
وإذا كنت تفكر في كيفية إنقاص الوزن، عليك بإدراج الأطعمة البروتينية في رأيهم وهي كالأتي.
رقائق الصويا وهي بديل للشوفان: فهي منخفضة الكربوهيدرات وحوالي 50 بالمائة من البروتين (تحتوي على أكثر من 40 جرامًا من البروتين في 100 جرام من المنتج، وتسير بشكل جيد مع الجرانولا والعصائر والخضروات.
لحم بقر: له شكل من الأحماض الأمينية يشبه الإنسان ، يقوي العضلات ، وكل 100 غرام من المنتج يعطي 28 جرامًا من البروتين، ويوصي الخبراء بدمجها مع السلطات والخضروات.
الفول السوداني : يحتوي الفول السوداني 100 جرام على 26 جرامًا من البروتين ، ويترك حتى المكسرات خلفه ولفقدان الوزن تحتاج إلى تناول الفول السوداني غير المقشر وغير المملح. تحتاج أيضًا إلى مراقبة الاعتدال في أجزاءه.
بذور اليقطين : يمكنهم أيضًا إعطاء 26 جرامًا من البروتين بالإضافة إلى ذلك ، تزود الجسم بفيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة يقوي جهاز المناعة ويزيد من الحماية ضد العدوى المختلفة، والمغنيسيوم فيها يساعد على تحسين المزاج والنوم ، والدهون الصحية تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
التونة : يقوم الجسم بتحويل بروتينه بالكامل تقريبًا إلى كتلة عضلية ، مما يوفر شحنة طاقة تحرق الدهون، ومحتوى البروتين فيه 23 جرام (في جزء يزن 100 جرام).