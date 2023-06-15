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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

توفير مخزون كافي من أكياس الدم

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الخميس، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والوقوف على التحديات ووضع الحلول، بما يضمن تطوير ودعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع آليات العمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعدد من الملفات، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى خاصة في أقسام الرعايات المركزة، والأقسام الداخلي، والعيادات الخارجية، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في التوسع في الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة المقدمة للمرضى.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الدراسة الخاصة بنظام التكاليف بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير راجع المخزون الاستراتيجي للدم، واطمئن على توفير مخزون كاف من أكياس الدم بمختلف فصائلها، كما اطلع على عدد من الدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها خلال العام المنقضي بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والتي تستهدف الخروج بتوصيات وقرارات تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتحقق بدورها الهدف الرئيسي من مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية في توفير دم آمن وفعال.

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