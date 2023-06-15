ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية

داخل مصنع يُدار بدون ترخيص..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري ببلبيس بشن حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع للحوم والدواجن لإدارته منشأة بدون ترخيص وتم تحرير محاضر جنح ضد اصحاب المنشآت وبيانها كالآتى:-

تحرير محضر جنح رقم ٤٠١٦ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية لادارته منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية.

تحرير محضر جنح رقم ٤٠١٧جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.