قافلة بيطرية توعوية ووقائية بالمجان بقرية ميت بشار بالشرقية

فى إطار القوافل الشاملة المجانية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية (إدارة الخدمات – قسم التأمين على الماشية - إدارة منيا القمح البيطري ) بالإشتراك مع جامعة الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية ميت بشار مركز منيا القمح و توابعها ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية و الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومسئول مكتب التأمين بالمديرية وأطباء قسم الإرشاد والتناسليات بإدارة منيا القمح وأطباء وحدة الجديدة البيطرية عدد من مربي الثروة الحيوانية و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (250 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (400 ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.