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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أسبانيا وإيطاليا .. غيابات بالجملة في المنتخبين قبل صدام الليلة المرتقب

إسبانيا وإيطاليا
إسبانيا وإيطاليا

في مواجهة عالمية أوروبية مرتقبة مساء اليوم الخميس، تنطلق مباراة إسبانيا وإيطاليا، لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023 ، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره إيطاليا، على ملعب "دي جرولش فيست" في هولندا، لحساب الدور الحاسم من البطولة الأوروبية.
ويخوض الماتدورالإسباني مواجهة الليلة تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي مفتقدًا لعدة لاعبين على رأسهم  دافيد جارسيا، خوان بيرنانت ونيكو ويليامس.
بينما يدخل منتخب إيطاليا، المواجهة تحت قيادة مديره الفني روبرتو مانشيني، مفتقدًا لخدمات دومينيكو بيراردي وماتيو بيسينا؛ بداعي الإصابة.

تاريخ اللقاءات ..

وعلى مدار تاريخ المواجهات المنتخبين بالمسابقات الأوروبية المختلفة، سبق وأن التقيان في 39 لقاءً، تمكن خلالهمن المنتخب الإسباني من الانتصار في 14 مواجهة، بينما حقق الأتزوري الانتصار في 12 لقاء.

وسيطرت نتيجة التعادل في 13 لقاء.
أما المواجهة الأخيرة التي جمعت المنتخبين، جاءت لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة عام 2021، وانتهت لصالح الماتدور بثنائية لهدف.

ويتطلع منتخبا إسبانيا وإيطاليا في مواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز لضمان حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية وحصد اللقب حيث يتنافس كل منهما لاقتناص اللقب للمرة الأولى في تاريخهما.
وسبق أن التقى منتخبا إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، وفازت إيطاليا  في 6 منها، بينما فازت إسبانيا مرتين فقط ، وتمكن المنتخب الإيطالي من تسجيل 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط للمنافس.

ويرغب المنتخب الإيطالي في الحفاظ على سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة، بعد أن حافظ على سجله دون تلقي أية هزائم في آخر 37 مباراة، وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب تاريخيًا.

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