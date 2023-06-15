انطلاق القافلة الطبية لجامعة الأزهر إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

انطلقت القافلة الطبية والتنموية لجامعة الأزهر إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر؛ خدمة لقرى المحافظة، والتي تنظمها وحدة الدعم المتقدم والإغاثة الإنسانية بمكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعم جميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية تضم نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة في المجالات الطبية المختلفة والتي تشمل: «الباطنة - طب وجراحة العيون - الأنف والأذن والحنجرة - الجراحة العامة - الأطفال - النساء والتوليد - العظام» إضافة إلى تخصصات طبية أخرى.

القافلة تضم مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة

كما تضم القافلة مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة؛ للإشراف على صرف الدواء بالمجان للحالات المرضية التي يتم توقيع الكشف الطبي عليها.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن القافلة تضم أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ بهدف تقديم الدعم الفني للمواطنين في قرى محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى ذلك يقام على هامش القافلة الطبية ندوات توعوية لأهالي محافظة البحر الأحمر في جميع المجالات، مؤكدًا حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على تقديم الدعم اللازم للمجتمع جنبًا إلى جنب مع جهوده في العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة ولجميع أعضاء مكتب التميز الدولي لجهودهم المخلصة في سبيل رفع تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

كان في وداع القافلة الطبية الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ أشرف على الأمين العام المساعد للجامعة.