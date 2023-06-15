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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصراصير تغزو الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

الصراصير تغزو المنازل
الصراصير تغزو المنازل

غزت أسراب من الصراصير، ولايات يوتا وأوريغون ونيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغطت المنازل وسط حالة من الذعر بين أوساط السكان.

 

الصراصير المنتشرة في أرجاء المدينة من نوع المارمون وتشبه الجراد، غطت المحاصيل الزراعية وأتلفت أراضي كثيرة، الأمر الذي يمثل خطر على حياة السكان.

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وفي مقطع فيديو متداول عبر تويتر، غطت أسراب الصراصير جدران أحد المنازل، وانتشرت على الأرض وجميع الأسطح، وذكر موقع روسيا اليوم أن أنه في غضون أيام، غزت الصراصير الطرق والحقول والمباني في غزو جديد لولاية نيفادا، التي شهدت وضعا مماثلا في عام 2019.

 

ويحاول السكان مكافحة أسراب الصراصير التي هبطت على الولاية، في محاولة لإنقاذ الأرض والمحاصيل الزراعية في البلاد.

 

وقال أحد سكان مدينة إلكو بولاية نيفادا، لصحيفة "يو إس إيه توداي": "إنهم يشبهون العناكب، الوضع خطير للغاية ويجب على السلطات التحرك لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.. المحاصيل الزراعية في خطر".

 

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