المالية تكشف عن إجراء جديد سيطبق الشهر المقبل (فيديو)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 – 31 مايو 2023 وصلت إلى 7.3 مليار دولار، وخلال نفس الفترة من العام الماضى وصلت إلى 5.3 مليار دولار، أما قيمة البضائع المسجلة لنفس الفترة فسجلت 7.6 مليار دولار.

وتابع "معيط" خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الهدف من التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية، هو المساعدة في تحليل الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمية، لافتا إلى أن هناك 5 محاور للتطوير.

وأعلن أنه سيتم ربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإليكترونية، منوها بأنهم لن يسمحوا بالاستيراد أو التصدير لشخص إلا إذا كان مشتركا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وواصل معيط:"عايزين نقفل دائرة الاقتصاد المصري ونعرف إيه اللي اتصدر وإيه اللي جه حيث سيمكن معرفة كل ما تم استيراده من الخارج من خلال منظومة الفاتورة الإليكترونية".

السيسي يتفقد محطة تحيا مصر

وتفقد الرئيس السيسي وحدات محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية، التي افتتحها صباح اليوم الخميس.

ووجه السيسي نصيحة مهمة للعاملين في غرفة تحكم محطة "تحيا مصر" للأغراض المتعددة، خلال جولته التفقدية داخل مبنى الإدارة والتحكم وغرفة التخطيط والمتابعة.

وقال الرئيس السيسي، للعاملين "بالتوفيق إن شاء الله.. أوعوا تتخنوا.. لازم الرياضة والكلام ده علشان ضهركم مايحصلهوش حاجة".

أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر بالإسكندرية

وتعد محطة تحيا مصر من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدى الكبير فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

بعد مرحلة الردم بدأت أعمال تحسين التربة ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة وقد استغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة 24 شهر لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمبانى وعلى التوازى مع ذلك تم التعاقد على شراء كافة المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات.

كما تم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمى متخصص فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM والتى قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتى أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية وهى الأولى من نوعها فى مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل فى أبعاد ومواصفات السفن.