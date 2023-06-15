محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق لزيادة نسب توريد القمح

خلال لقاءه بمسئولي التموين والزراعة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكل المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة، أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته؛ لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد معلناً عن توريد 124 ألفا و122 طن قمح محلية منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى المحافظة وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً إلى تأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات ووفقاً للضوابط الموضوعة حتى انتهاء فترة أعمال التوريد خصوصا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام بالمزارعين.

جاء ذلك خلال لقائه بالمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط؛ لمناقشة آخر المستجدات بشأن توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولي التموين والزراعة بالتنسيق والتعاون لزيادة معدلات ونسب التوريد بالشون والصوامع وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتسهيلات اللازمة وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيف الحيازة الزراعية والعمل على تحفيز المزارعين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها، لافتاً إلى صرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكافة الشون والصوامع مشيراً إلى ضرورة تكثيف الحملات من مسئولي التموين لضبط الأقماح المحلية التي يقوم بعض المزارعين من أصحاب النفوس الضعيفة والمخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن بتداولها وعدم توريدها على أن يتم تحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم.

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 47474 طنا و709 كجم بشون البنك الزراعي المصري و21003 طن و344 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 40293 طن و344 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و3875 طن و350كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 124122 ألف طن و934 كجم قمح مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.