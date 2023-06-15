محافظ أسيوط: استكمال خطة التطوير والتجميل بمنفلوط وتركيب انترلوك بالشوارع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل والرصف بمراكز وقرى المحافظة مستمرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مشيراً إلى استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة والإمكانات المتاحة، مؤكداً تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جاري تركيب بلدورات وبلاط انترلوك وإنشاء أرصفة لعدد من الشوارع بمدينة منفلوط من بينها شارع مجلس المدينة القديم ومدرسة محب أيوب وبجوار البنك الأهلي المصري وجناين أيوب وتفرعاتها بتقسيم (الصياد) عقب إزالة التعديات على حرم الطريق تمهيداً لرصفها وفقاً لخطة التجميل الموضوعة مسبقاً وذلك بإشراف عبدالتواب أحمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط وبمشاركة مسئولي الإدارات والنظافة والرصف والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله، وذلك للتأكيد على مراحل التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.