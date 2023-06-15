تفعيل المرحلة الثانية لمبادرة صحتهم مستقبلهم بمياه أسيوط

ضمن الأنشطة الصيفية في المدارس

تواصل مياه أسيوط، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونسيف، بتوعوية طلاب المدارس بـ 150 مدرسة إبتدائية حكومية بادارات التعليمية (الفتح - منفلوط – ابوتيج) ؛ تحت شعار "صحتهم مستقبلهم" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ضمن البروتوكول المبرم، بينها وبين مياه اسيوط ومديرية التربية والتعليم وذلك بتنفيذ المرحلة الثانيه للمبادرة من خلال الانشطة الصيفية بالمدارس فى الفترة من ٢٠٢٣/٦/١ وحتى ٢٠٢٣/٨/٣١م ؛ وذلك بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية.

وأشار المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى تمكن الطلاب المشاركين في المبادرة بالمدارس المشاركة من إنجازها باستغلال خامات البيئة والاستفادة منها بما هو مفيد لإعادة تدوير خامات البيئة ونشر رسائل المبادرة بشتى الطرف للعمل على رفع الوعي الثقافي للبراعم الصغيرة موضحاً أن المبادرة تتبنى مشروع تشجير وزراعة المدارس للمشاركة بالمبادرة وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للقائمين على اعمال السباكة بالمدارس وتركيب قطع مياه موفرة بمدارس المبادرة.