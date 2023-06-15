صرف الدفعة 175من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 175من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو 2023 وذلك بإجمالى 1 مليون جنيه جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 36 شاب وفتاه ( 16 من الذكور -20 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 115.8مليون جنيه استفاد منها 13042شاب وفتاة ( 6208ذكور - 6834 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

ولفت الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.