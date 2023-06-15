ضبط سيارتين محملتين بـ 5 طن قمح مهربة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالمتابعة المستمرة والميدانية ، وتشديد الرقابة على عمليات توريد محصول القمح، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين.

وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالالتزام بكافة القواعد المنظمة سعيا ً لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي، فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم .

من جانبه، تابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في عمليات توريد القمح ، من خلال الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيراً إلى أنه تم ضبط سيارتين بقرية دمشير محملتين بــ ٥ طن من محصول القمح، بهدف الإحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا ًعلى تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.