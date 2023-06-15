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ضبط أسلحة ومعدات عسكرية في السودان
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط سيارتين محملتين بـ 5 طن قمح مهربة بالمنيا

ضبط حمولة قمح
ضبط حمولة قمح

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالمتابعة المستمرة والميدانية ، وتشديد الرقابة على عمليات توريد محصول القمح، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين.

وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالالتزام بكافة القواعد المنظمة سعيا ً لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي،  فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم .

من جانبه، تابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في عمليات توريد القمح ، من خلال الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية،  للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيراً إلى أنه تم ضبط سيارتين بقرية دمشير محملتين بــ ٥ طن من محصول القمح،  بهدف الإحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا ًعلى تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

الجريدة الورقية