للمرة الأولى بالصعيد.. نجاح زراعة الصمام الأورطي لمسنة بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، عن نجاح زراعة الصمام الأورطي، عن طريق القسطرة التداخليه باستخدام تقنيه TAVI العالمية، التي تجري بدون جراحة قلب مفتوح أو تخدير و تستغرق ما يقرب من 30 دقيقة علي الأقل، وذلك لأول مرة في صعيد مصر وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

استقبل قسم القسطرة القلبية التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مسنة تبلغ من العمر 75 عاما، تحتاج إلى زراعة الصمام الاورطي، و تعاني من ضيق تنفس شديد، مع عدم القدرة علي أداء المهام اليومية والطبيعية، بجانب تعرضها للإغماء بصفة متكررة نتيجه تلف الصمام.

وتدخل الفريق الطبي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير القسطرة والصمام، مع استدعاء المتخصصين للاشراف على العمل مع فريق وحدة القسطرة القلبية بالمجمع، والذي اجرى الزراعة بنجاح في اقل من ساعة، و خرجت المريضة بصحة جيدة بعد أقل من ٢٤ ساعة تحت الملاحظة ومتابعة كافة العلامات الحيوية مع استعاده قدرتها علي التنفس والحياة بصورة طبيعية

فيما تعتبر قسطرة التافي"TAVI" العالمية هي أحد أهم وأحدث التقنيات العالمية في مجال القسطرة القلبية والتي تبلغ تكلفتها الفعليه الحالية ما يقرب من مليون جنيه مصري، علما بأن التقنية تستخدم لزراعة صمامات القلب والأوعية الدموية بدون جراحة القلب المفتوح أو حتي التخدير وهي أهم المخاطر والموانع التي كان يقابلها كبار السن بالإضافة إلي تجنب شق الصدر جراحيا والحاجه الي شهور من التعافي.

وعلى نحو متصل فقد توجه كل من مدير فرع الاقصر دكتور_ احمد البرعي ,ومدير عام المستشفيات دكتور _محمد عبد الهادي إلي مجمع الاقصر الدولي لمناظرة زراعة الصمام بتقنية ال TAVI التي تجري لاول مره بالمحافظة و الاطمئنان على الصحة العامة للمريضة مع تقديم الشكر للفريق الطبي المتميز بإشراف دكتور محمد العقبي مدير المجمع والوقوف ايضا علي اخر المستجدات والابحاث العلمية والعالمية لقسطرة ال TAVI

يشار إلى أن الفريق الطبي القائم و المشارك في إجراء عملية زراعة الصمام داخل مجمع الاقصر الدولي: ا. د. ياسر صادق _ إستشاري وخبير القساطر التداخلية وزراعة الصمام الأورطي، د. زين العابدين عبداللطيف _ إستشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، د. جاكلين ميلاد _ إستشاري أمراض القلب، د. عمر الملقب عبد الستار استشاري أمراض القلب، د. ريمون إدوارد _ إستشاري أمراض القلب، د. أحمد طلعت _ أخصائي أمراض القلب، د. عبدالرحمن محمد _ طبيب قلب، د. محمد زكريا _ طبيب قلب، د. عامر أحمد _ طبيب قلب، م. محمد علي عبدالحميد _ مشرف وحدة قسطرة القلب بالمجمع، الدكتور عرفة الهواري المدير الطبي، الدكتور عصام حمد استشاري التخدير.، م. أميمة فكري فني تخدير، ا. محروس عبد العزيز _ فني أشعة بوحدة قسطرة المجمع.

ومشاركة فريق التمريض :

م. وحيد عبدالكريم م.محمد رضي م. مصطفى الأمير، م. محمود النوبي م. سحر سعد، م. فاطمة محمد ، م. عبير جابر م. آية النجار م.محمود القامولي م. موسى شحات.

ويشار إلى أن التقنية تتم في وقت قياسي قد يصل الي اقل من ثلاثون دقيقة ويستطيع المريض بعدها مغادرة المشفي في اقل من 24 ساعه ليعود الي حياته الطبيعية السابقة لإصابته بأمراض القلب والصمام كما أنها تساعد علي تحسن كفاءه القلب بشكل كبير.

