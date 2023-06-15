تغييرات مرتقبة بمديرية الشباب و الرياضة بالجيزة

تدرس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي إجراء عدد من التغيرات في المناصب القيادية بمديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الجيزة خلال الساعات المقبلة .

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وعلمت الوفد أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشر صبح يدرس إعفاء أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الجيزة من منصبه او نقله مرة ثانية إلى مخافظة أسيوط و ذلك بعد كثرة الشكاوي العديدة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بسبب تجاهل الرد علي الشكاوي المقدمة ضد مسؤولي بعض الأندية .

و ياتي تحرك الوزارة بعد تلقيها عددا من الشكاوي الرسمية من مراكز الشباب بالجيزة تتركز معظمها في تعطيل المديرية لطلبات مراكز الشباب فضلا عن انحياز مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الجيزة لبعض الاندية و المراكز استنادا علي علاقته الشخصية بهم .

و كشف مصدر مسوول بالادارة المركزية لمراكز الشباب أن مدير مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الجيزة الدكتور احمد عبدالوكيل تسبب في تعطيل تنمية الموارد بمراكز الشباب نتيجة عدم انعقاد لجنة الاستثمار بمديرية الشباب و الرياضة في مخافظة الجيزة، الأمر الذي أدى إلى تأخير الرد على طلبات المراكز للطرح الاستثماري .

و طالبت ادارة مراكز الشباب وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لإنهاء الأمر ، و محاسبة المسؤولين بالمديرية خصوصا بعد زيادة الفجوة بين المديرية و مجالس الادارات المختلفة و اعضاء الجمعيات العمومية .

و كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة قد اكد في تصريحات رسمية انه يولي الشباب عناية خاصة وانه لن يتهاون مع اي تقصير في حق شباب مركز سواء في مراكز الشباب او مديريات خصوصا في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب و تمكين الشباب و اطلاق اكثر من مبادرة رئاسية لتشجيع الشباب علي الرياضة و التى تبدأ من مراكز الشباب .

وزير الرياضة يفتتح المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي



على جانب آخر شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، افتتاح المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي في نسخته 33 تحت عنوان "منظومة صناعة البطل"، الذى ينفذه الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

شهد افتتاح المؤتمر كل من : اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية، ورؤساء اتحادات الكاراتيه، الرماية، التايكوندو، المصارعة، التجديف، الطائرة، والكاراتيه التقليدي، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، و الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعدد من السفراء وممثلي سفراء الدول الأفريقية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.