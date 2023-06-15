ضبط زيت طعام مجهول المصدر وأطعمة منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وتمكنت مديرية التموين من ضبط أحد محال السوبر ماركت بحي ثالث وبه كمية تقدر بـ ١٢٠ زجاجة مياه غازية ومربى ولبن منتهية الصلاحية، وضبط ربع طن تقريبًا من زيت طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٩٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ٣٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ١٨ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، وعدد ٩ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وعدد ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٢ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا توقف عن الإنتاج.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.