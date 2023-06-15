المستندات المطلوبة لفيزا شنغن في البرتغال

تعد دولة البرتغال من أهم الدول التي يسعى الكثير للحصول على تأشيرتها حيث كانت فيزا البرتغال الذهبية تأشيرة إقامة صادرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين قاموا باستثمارات كبيرة في البرتغال.

وتتمتع دولة البرتغال بإقتصاد مختلط قائم على الخدمات، فضلًا عن المناخ والثقافة التي تتميز بها كدول البحر المتوسط​، والتي يفضلها الكثير من الأفراد.

ونوصد لكم في التقرير التالي كل ما يخص فيزا الدخول لدولة البرتغال.

أنواع فيزا البرتغال

- تأشيرة العمل: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من زيارة عمل للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- التأشيرة السياحية: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من زيارة سياحية أو خاصة للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- تأشيرة ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو بحثية أو مهنية: إذا كنت ترغب في الذهاب إلى البرتغال كجزء من أغراض ثقافية أو تعليمية أو تدريبية للإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

- تأشيرة عبور المطار عليك أن تذهب إلى البرتغال لأن لديك عبور المطار.

- زيارة عائلية: إذا كنت عضو في عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم في البرتغال وترغب في زيارتهم لإقامة تقل عن 90 يومًا دون نية الإقامة في البرتغال.

شروط الحصول على فيزا البرتغال

- إذا كان مقدم الطلب للحصول على فيزا البرتغال صاحب عمل حر عليه تقديم مستندات عن الشركة أو المؤسسة التي يملكها (سجل تجاري، شهادة تسجيب).

- إذا لم يتوفر أي من الشرطين الأخيرين على مقدم طلب الحصول على فيزا البرتغال إحضار كفيل الذي عليه ان يبرز المستندات المذكورة في أحد البندين السابقين

المستندات المطلوبة لفيزا شنغن البرتغال

- جواز سفر ساري المفعول لدخول البرتغال.

صور شخصية بحجم صور جواز السفر.

نموذج طلب فيزا شنغن.

تأمين طبي للسفر إلى البرتغال.

سبب زيارة البرتغال.

حجز فندقي وايصال بالدفع.

تذكرة طيارة إلى البرتغال.

تأمين طبي يغطي فترة السفر ألى البرتغال.

كشف حساب بنكي يظهر الكفاءة المالية لتغطية تكاليف السفر إلى البرتغال.

خطاب من الشركة يظهر الراتب ومركز العمل للمسافر إلى البرتغال.