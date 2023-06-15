HUAWEI Watch Buds ساعة بسماعة.. هل تستحق الشراء

أطلقت شركة هواوى لأعمال المستهلك سماعات الأذن والساعة، HUAWEI WATCH Buds. التي تقدِم تجربة فريدة من نوعها نظراً لكونها أول ساعة ذكية متطورة 2 في 1 في الصناعة مع غطاء منبثق مغناطيسي وسماعات أذن، حيث تم تصميمها بشكل أنيق لتكون ثورة في مجال التكنولوجيا. تُقدم HUAWEI WATCH Buds بمواصفات أكثر من كافية لتلبي جميع احتياجات المستخدمين بشكل كامل، منها تقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة لتجربة استماع موسيقى مميزة. كما تأتي بتقنية إدارة الصحية التي تتيح لك متابعة صحتك طوال اليوم، هى سهلة الإرتداء لخفتها وحجمها الصغير. مع كل هذة التقنيات الذكية تتُيح لك الإتصال مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

تعمل ساعة HUAWEI WATCH Buds على حل مشكلة نسيان أو فقد سماعات الأذن أثناء الاستخدام اليومي، وتُقدم تجربة ذكية مريحة مع وزنها الخفيف. إنها بمثابة استكشاف عميق لآخر للإمكانيات التي توفرها أجهزة هواوي الذكية القابلة للارتداء مع حقبة جديدة من التجربة الذكية للمستخدمين.

تتوافق ساعة HUAWEI WATCH Buds مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى.

تأتي سماعات الأذن والساعة في وحدة واحدة: تصميم أنيق للساعة بهندسة معمارية متكاملة

اليوم، أصبحت الساعات الذكية وسماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) من المنتجات التي لا بد من اقتنائها للمستهلكين أثناء التنقل. ومع ذلك، غالبًا ما تُعتبر كل من الساعات الذكية وسماعات الأذن بمثابة جهازين منفصلين. تجسيدًا لروح الابتكار، ابتكرت هواوي أول ساعة ذكية في الصناعة بتصميم غطاء منبثق مغناطيسي، والذي يستضيف زوجًا من سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) بداخلها. تتبنى HUAWEI WATCH Buds تصميمًا هيكليًا عالي التماسك، باستخدام مكونات دقيقة مصغرة مخصصة وعمليات تصنيع متقدمة تجلب تجربة جديدة ومريحة. يقدم الزر الماسي المبهر بنمط تصميم 710 Clous de Paris بريقًا معدنيًا فريدًا مع نسيج رقيق. تأتي الساعة مع حزام جلدي محبب بالكامل مصنوع من جلد العجل عالي الجودة مطحون بنعومة مع أنسجة رائعة وبريق رقيق يضفي لمسة أنيقة وعصرية.

باِعتبارها أول ساعة ذكية من نوعها مصممة بسماعات أذن، يسمح التصميم المنبثق المبتكر لساعة HUAWEI WATCH Buds لغطاء الساعة بالظهور على الفور مثل ساعة الجيب بضغطة بسيطة، وسيتم العثور على سماعتي الأذن مرفقتين بسماعات الأذن. الجانب الآخر من الاتصال الهاتفي. تجمع هذه الفكرة البسيطة والأنيقة بين التكنولوجيا والمنتجات معًا لبدء رحلة جديدة. لضمان تجربة منتج ممتازة، تستخدم HUAWEI WATCH Buds عمود للدوران بدقة عالية، مصمم للفتح والإغلاق بسلاسة بعجلات مقعرة ومحدبة، حيث خضعت لـ 100000 عملية فتح وإغلاق، واختبار إجهاد 5 كجم وغيرها من الاختبارات القاسية، لضمان قوتها ومتانتها.