موعد مباراة مصر وغانا الودية اليوم والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المعسكر المقام حاليًا مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، والتي يتأهل منها أول 3 منتخبات إلى الأولمبياد القادمة 2024 في باريس.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد غانا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت الخرطوم، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغانا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات مالي والجابون والنيجر، حيث سيفتتح الفراعنة مشوار البطولة بمواجهة النيجر، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب - غانا - الكونغو وغينيا.

معسكر منتخب مصر الأولمبي في برج العرب

وانتظم المنتخب في معسكر بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة، حيث خاض تدريبات قوية حرص خلالها على تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة المصيرية.

وتمثل ودية غانا نقطة انطلاق الفراعنة، حيث يأمل خلالها ميكالي أن يختبر العناصر الأساسية للفراعنة والوقوف على أفضل طريقة لمواجهة منتخبات المجموعة الأولى في تصفيات الأولمبياد والتي تضم كلا من النجير والجابون ومالي.

وينتظر أن يعتمد المنتخب الأولمبي على تشكيلة تضم كلا من حمزة علاء في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد مغربي، محمد طارق، وفي الوسط محمود جهاد ومحمود صابر وأحمد نبيل "كوكا"، وفي الهجوم الثلاثي إبراهيم عادل وأسامة فيصل وعبد الرحمن عاطف.

ويسعى ميكالي للاستفادة من الودية بشكل كبير، منها الوقوف على قدرات منتخب غانا خصوصا أنه سيكون خصما محتملا للفراعنة، حال تجاوز المنتخبين مرحلة المجموعات، سواء في الدور نصف النهائي أو النهائي.