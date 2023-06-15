الإسكندرية: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين في الإسكندرية، خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023، بضخ اللحوم الطازجة والمبردة والخراف الحية وسلع استراتيجية لتوفير الاحتياجات الخاصة خلال عيد الأضحى.

واعتمدت المديرية، خطة لاستقبال عيد الأضحى المبارك على المناحي التالية، توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوما سودانية سعر الكجم ١٩٥ جنيهًا، لحوم بلدى سعر الكجم ٢٨٠ جنيها، لحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٢٤٠ جنيها، لحوم برازيلى مجمد سعر الكجم ١٧٠ جنيها.

ويتم توفير الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالآتى: دواجن وزن واحد كجم بسعر ٨٥ جنيها، دواجن وزن ١١٠٠ جم بسعر ٩٣.٥٠ جنيه، دواجن وزن ١٢٠٠ جم بسعر ١٠٢ جنيه، دواجن وزن ١٣٠٠ جم بسعر ١١٠.٥٠ جنيه، كذلك توافر جميع السلع الغذائية، مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاى والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وغيرة وأسعار تنافسية.

وبالنسبة للمخابز البلدية، تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وفيما يخص البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى، تم التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين، وبالنسبة لمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها، وتسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلنا عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، تحت إشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورا.