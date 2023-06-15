54 ألف منتفعة بالشرقية خلال ٤ أيام من حملة حقك تنظمي

قدمت الفرق الطبية في يومها الرابع بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد ١٤٤٦٩ منتفعة بالمحافظة.

وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٨٦٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنتفعات ٥٤١٠٨ سيدة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات علي وسائل ٣٢٦٧١ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهم: "كفر صقر، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القرين، ديرب نجم، العاشر من رمضان"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١١ إلى ١٥ يونيو.

وأضاف مسعود، أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.