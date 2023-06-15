الإحصاء: 49.6 % انخفاضا فى عجز الميزان التجاري خلال مارس

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري لتعاملات مصر بالاسواق الخارجية الى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 49.6 ٪.

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 34.6 ٪ حيـث بلغـت 3.75 مليـار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9 ٪، أسمدة بنسبة 54.0 ٪، ملابس جاهزه بنسبــة 25.3 %، البترول الخام 50.5 ٪) .



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 23.2 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد او صلب بنسبه 25.1%).

اشار الجهاز الى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 40.6 ٪ حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهر مارس2023 مقابل 9.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 65.2 %، قمح بنسبة 41.9 %، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبة 38.7%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا: ( منتجـات البترول بنسبة 17.4%، الغاز الطبيعى بنسبة 28.1 %، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 0.6 ٪، الفحم بأنواعه بنسبة 0.7 % ).